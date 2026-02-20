Уборщик-предатель: ваш умный пылесос может записывать разговоры и воровать данные

Ваш робот-пылесос может знать о вас гораздо больше, чем вы думаете. Эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин предупреждает: «умные помощники» стали полноценным инструментом для хакерских атак. Об этом сообщает РИА Новости.

Проникнув в домашнюю сеть через слабый пароль Wi-Fi или уязвимость роутера, злоумышленники превращают обычный гаджет в полноценную станцию слежения. Даже если программно запись запрещена, технически хакер может активировать камеру и микрофон устройства, записывая все, что происходит в квартире.

Пылесос — это лишь входная точка. Через него преступники получают доступ к смартфонам, ноутбукам и хранилищам данных в той же сети. Понять, что устройство под контролем, невозможно. Пылесос будет так же исправно чистить ковры, пока хакеры «выкачивают» ваши фото и пароли для шантажа. Эксперты заявляют, что мы вступили в эпоху «полной прозрачности», где безопасность зависит только от киберграмотности владельца.

