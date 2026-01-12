Уборщица в Южно-Сахалинске обокрала хозяйку: украден золотой браслет стоимостью почти 500 тысяч рублей

В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело о крупной краже, жертвой которой стала местная жительница, а подозреваемой — ее 20-летняя уборщица. Драгоценное изделие было обнаружено и вынесено из дома во время плановой уборки, после чего незамедлительно сдано в ломбард.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 42-летняя хозяйка дома обратилась в полицию 9 января с заявлением о пропаже золотого браслета, оценочная стоимость которого составила 496 760 рублей. В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов быстро вышли на след подозреваемой — девушки, которая работала в доме пострадавшей и имела доступ ко всем помещениям.

По версии следствия, во время выполнения своих обязанностей уборщица обнаружила дорогостоящее украшение в шкафу и, воспользовавшись моментом, когда за ней никто не наблюдал, похитила его. Не теряя времени, она сдала браслет в один из городских ломбардов, получив за него 31 тысячу рублей.

Полицейским удалось оперативно изъять всю сумму, вырученную от продажи краденого. В отношении молодой женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). В качестве меры пресечения суд избрал для подозреваемой подписку о невыезде и надлежащем поведении.