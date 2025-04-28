Учащийся одной из школ Москвы пришел в учебное заведение с палками и трубами

Юный житель Москвы, ученик одной из школ, пришел в учебное заведение, вооруженный палками и трубами. Для его нейтрализации пришлось вызвать сотрудников Росгвардии. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Учащийся московской школы, которая находится на Северном бульваре, внезапно пришел в школу с палками и трубами. Он до этого получил двойку, после чего решил разобраться с учителем. Школьная охрана нажала тревожную кнопку. Подросток оказал сопротивление прибывшим на вызов росгвардейцам. По имеющимся данным, он даже сумел повалить нескольких правоохранителей на землю.

«На занятия он не ходит, учится удаленно. Недавно ему поставили двойку — парень с оценкой не согласился и решил наведаться к учителю, чтобы очно обсудить оценку», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан предполагаемый убийца чернокожей девушки. По имеющимся данным, он поругался с погибшей, ударил ее ножом и выбросил из окна. На момент убийства подозреваемый был пьян. Задержанный уже дал признательные показания.