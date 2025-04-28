SHOT: задержан мужчина, подозреваемый в убийстве темнокожей девушки в Москве

По данным телеграм-канала SHOT, подозреваемый в убийстве темнокожей девушки в Москве задержан. Об этом стало известно в понедельник.

Как уточняют журналисты, подозреваемым оказался 37-летний Владимир, он снимал квартиру в доме вместе с другом. После убийства он попытался скрыться в Савеловском районе, но не получилось.

Тогда он рассказал сотрудникам полиции, что поругался с девушкой в доме, а потом ударил ее ножом в сердце, после чего и вовсе выкинул ее из окна. На момент убийства подозреваемый был пьян.

Снимал он жилье на четвертом этаже в доме на Ясном проезде вместе с другом, соседи рассказывают, что в доме у него было тихо, но довольно часто его видели с бутылками алкоголя. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним: ранее стало известно, что в Гамбурге убили немецкую писательницу Александру Фролих.