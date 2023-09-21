Учащимся 1-2 классов Подмосковья раздадут раскраски по теме безопасности дорожного движения

Более двухсот тридцати тысяч учащихся начальных классов получат раскраски «Детям Подмосковья — безопасные дороги!», которые посвящены безопасному участию детей в дорожном движении. Об этом сообщили в региональном Министерстве образования.

Отмечается, что вместе с юными инспекторами дорожного движения Московской области Лизой и Вовой, главными героями сюжета раскраски, дети познакомятся с правилами безопасного передвижения на улицах и дорогах.

Среди тем, которые затрагиваются в развлекательном пособии — виды пешеходных переходов, принцип работы светофора, правила поведения в жилых зонах, средства индивидуальной мобильности, правила безопасного пересечения проезжей части и многие другие.

«Разработка раскрасок проводилась совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Московской области в рамках программы „Безопасность дорожного движения“. Раскраски поступят в школы в ближайшее время», — добавили в ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечты трех ребят в рамках акции «Шар желаний».