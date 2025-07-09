Участник «банды Цапка» Быков погиб в зоне СВО

Андрей Быков, участник преступной группировки Сергея Цапка, скончался в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщил телеграм-канал Baza, смерть Быкова наступила еще в апреле 2025 года, однако извещение о его гибели было передано его близким только недавно.

Известно, что Андрей Быков был направлен в зону СВО более чем полтора года назад. В начале 2024 года он получил ранение и вернулся домой для прохождения курса лечения. В тот период в интернете была распространена фотография, на которой он с загипсованной ногой позировал вместе с матерью Сергея Цапка.

В 2013 году Быков был признан виновным и приговорен к 20 годам заключения. В сообщениях прессы указывалось, что в станице Кущевской Быков принимал участие в нападении на семью фермера Аметова, однако, по данным следствия, он лично не совершал убийств. В организованной преступной группе он занимал одну из ключевых позиций. Его осудили за ряд убийств, совершенных в первой половине 2000-х годов, а также за разбойные нападения.

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