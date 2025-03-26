Участника шоу «Голос» Эмиля Кадырова арестовали за мошенничество

Эмиль Кадыров, известный по участию в телешоу «Голос», был взят под стражу. Его подозревают в неправомерном использовании Пушкинской карты на сумму 1,3 млн руб., сообщил телеграм-канал Mash.

Следствие полагает, что 31-летний Кадыров действовал совместно с Еленой Гурко, занимающей должность заместителя художественного руководителя в киноконцертном зале «Эльдар».

Предположительно, они организовывали фиктивные выступления Кадырова в «Эльдаре», билеты на которые приобретались посредством Пушкинских карт. Фактически концерты не проводились, однако киноконцертный зал получал бюджетные средства.

Общая сумма ущерба оценивается в 1,3 млн руб. Правоохранительные органы обратили внимание на певца из-за необычно больших сумм, поступающих на его концерты с государственных счетов.

При этом интерес к его выступлениям со стороны зрителей, не использующих Пушкинскую карту, был низким. В результате Кадыров был задержан сотрудниками спецназа. Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что плакаты с анонсом концерта SHAMAN в ХМАО испортили провокационными надписями.