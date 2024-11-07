Суд пересмотрел приговор осужденным за доведение мальчика до суицида супругам Воропаевым

Апелляционный суд принял решение отменить приговор супругам Воропаевым, которые были осуждены за доведение до самоубийства их 14-летнего подростка, сообщило РИА Новости.

Мальчик стал жертвой жестокого обращения, включая унижения и чрезмерные требования по соблюдению строгих диет. Мужчине он приходился сыном, а женщине — пасынком.

Супруги подвергали подростка физическому и эмоциональному насилию, что, по мнению следствия, привело к трагическому исходу. Суды первой инстанции признали Воропаевых виновными в доведении несовершеннолетнего до самоубийства группой лиц.

В мае 2022 года Троицкий районный суд приговорил женщину к 9 годам колонии, а ее супруга — к 8,5 годам лишения свободы.

Несколько дней назад апелляционный суд отменил этот приговор, указав на нарушения уголовно-процессуального закона в ходе следствия. Теперь дело будет рассмотрено заново в Троицком суде.

Воропаева, спустя год после трагедии утверждала, что не имела конфликтов с пасынком. По ее словам, она старалась поддерживать его в вопросах здоровья и помогала сбросить лишний вес и оказывала ему и психологическую помощь.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области мать положила младенца в пакет и оставила умирать в стиральной машине.