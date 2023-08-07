Участники свыше 2,3 тысячи аварий в Подмосковье обратились в Службу помощи при ДТП
Фото: [пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Участники свыше 2,3 тысячи аварий в Подмосковье обратились на горячую линию Службы помощи при ДТП регионального Центра безопасности дорожного движения.
Пятьсот обратившихся благодаря консультации работников горячей линии оформили «Европротоколы», сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Еще свыше семисот человек получили содействие в оформлении дорожно-транспортных происшествий в Центрах помощи при ДТП. Их в Подмосковье сейчас пятнадцать. Данные центры работают в том числе в Красногорске, Пушкино, Истре, Солнечногорске, Мытищах, Подольске и Химках.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что безопасность жителей Московской области является абсолютным приоритетом.