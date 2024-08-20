Участники свыше 2,4 тысячи аварий обратились в подмосковную Службу помощи при ДТП за неделю

За неделю в Службу помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья обратились участники более 2,4 тысячи аварий, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Более трехсот обратившихся оформили «Европротоколы», еще свыше тысячи — получили помощь в оформлении дорожно-транспортных происшествий в Центрах помощи при ДТП, они работают ежедневно с 08:00 до 20:00 в том числе в Королеве, Домодедово, Истре, Подольске, Мытищах и Химках.

В ведомстве рекомендовали автомобилистам, которые стали участниками дорожно-транспортного происшествия, сразу же обращаться по номеру 112 и действовать по инструкции операторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда откроется движение по первому участку Южно-Лыткаринской автодороги.