Участники свыше 2,4 тысячи аварий в Подмосковье обратились в Службу помощи при ДТП за неделю

Участники более 2,4 тысячи дорожно-транспортных происшествий обратились в Службу помощи при ДТП областного Центра безопасности дорожного движения за неделю.

Свыше четырехсот человек благодаря консультации работников «горячей линии» оформили «Европротоколы», еще почти восемьсот человек получили помощь по оформлению аварий в специальных Центрах помощи при ДТП, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В ведомстве напомнили, что бесплатная Служба помощи при ДТП работает в очном и дистанционном форматах. Работники «горячей линии» оказывают консультации по телефону в круглосуточном режиме, а оформить аварии без пострадавших можно в центрах помощи. Сейчас их в регионе уже пятнадцать.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии движения по дороге «Осташковское шоссе — деревня Ульянково».