Участники свыше 2,5 тысячи аварий в Подмосковье обратились в Службу помощи при ДТП за неделю

За минувшую неделю в Службу помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения обратились участники более 2,5 тысячи аварий. Об этом сообщила пресс-служба областного Минтранса.

Свыше 800 человек получили помощь по оформлению дорожно-транспортных происшествий в Центрах помощи при ДТП. Их в Подмосковье пятнадцать. Они работают в том числе в Химках, Подольске, Балашихе, Пушкино, Истре, Солнечногорске, Королеве и Люберцах.

Еще более 240 человек, попавших в аварии, благодаря консультации работников горячей линии оформили «Европротоколы», уточнили в областном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в ближайшее время в регионе плотно займутся организацией парковочных мест.