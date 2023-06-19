Участники свыше двух тысяч аварий в Подмосковье обратились в Службу помощи при ДТП за неделю

Участники почти 2,3 тысячи аварий обратились в Службу помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья за минувшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минтранса.

Более 750 обратившихся благодаря консультации работников горячей линии оформили «Европротоколы», уточнили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что Служба помощи при ДТП работает в двух форматах: дистанционно и очно. Работники горячей линии оказывают консультации круглосуточно.

Кроме того, оформить аварии без пострадавших можно в специальных Центрах помощи. Они работают в пятнадцати городских округах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ходе строительства Егорьевского и Щелковского шоссе. По словам главы региона, оба транспортных проекта являются приоритетными.