Участники свыше двух тысяч аварий в Подмосковье обратились в Службу помощи при ДТП за неделю

Участники свыше двух тысяч аварий обратились на горячую линию Службы помощи при ДТП областного Центра безопасности дорожного движения за неделю.

Почти две сотни обратившихся благодаря консультации работников горячей линии оформили «Европротоколы», сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Еще более семисот обратившихся получили помощь по оформлению аварий в специализированных Центрах помощи при ДТП. Всего их в Подмосковье пятнадцать, в том числе в Красногорске, Пушкино и Королеве.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев совершил рабочую поездку в Мытищи. Глава региона проверил ход работ на Мытищинской хорде и рассказал, что реконструкция участка Пироговского шоссе будет завершена в конце следующего года.