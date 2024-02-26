Участники свыше шести тысяч аварий обратились в подмосковную Службу помощи при ДТП за неделю

Участники свыше шести тысяч аварий обратились в региональную Службу помощи при ДТП за неделю, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Около двух тысяч обратившихся получили помощь по оформлению дорожно-транспортных происшествий в специальных центрах помощи, их в Подмосковье пятнадцать. Они работают в том числе в Люберцах, Подольске, Раменском, Истре, Красногорске, Солнечногорске, Одинцово и Балашихе.

Еще почти восемьсот участников аварий благодаря консультации работников горячей линии Службы помощи при ДТП оформили «Европротоколы», уточнили в областном Минтрансе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в городском округе Красногорск откроют два путепровода.