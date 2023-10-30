Участники свыше трех тысяч аварий обратились в подмосковную Службу помощи при ДТП за неделю

Участники более трех тысяч дорожно-транспортных происшествий обратились в Службу помощи при ДТП регионального Центра безопасности дорожного движения за минувшую неделю.

Более 530 человек благодаря консультации работников «горячей линии» оформили «Европротоколы», сообщила пресс-служба областного Минтранса.

Еще более тысячи человек получили помощь по оформлению аварий в Центрах помощи при ДТП. Их в Подмосковье пятнадцать. Они работают в том числе в Королеве, Красногорске, Химках, Подольске, Истре, Балашихе, Пушкино и Люберцах.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнили, что в случае аварий без пострадавших нужно обратиться по номеру 112 или на «горячую линию» — 8-800-444-58-34.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе по модернизации пешеходных мостов через железнодорожные пути в Подмосковье.