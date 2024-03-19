Участники свыше трех тысяч аварий в Подмосковье обратились в Службу помощи при ДТП за неделю

За неделю в подмосковную Службу помощи при ДТП обратились участники свыше трех тысяч аварий, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что более 1,1 тысячи обратившихся оформили аварии в Центрах помощи при ДТП, их в регионе пятнадцать. Они работают в том числе в Химках, Истре, Раменском, Пушкино, Красногорске, Королеве и Люберцах.

Еще почти 570 участников ДТП благодаря консультации работников «горячей линии» оформили «Европротоколы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о проводимых в регионе работах по содержанию дорог после зимнего сезона.