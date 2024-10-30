Участнику СВО из Ингушетии посмертно присвоили звание Героя России

Участник специальной военной операции Султан Хашагульгов был удостоен высокого звания Героя России. Его удостоили этой награды посмертно. Об этом сообщил Махмуд-Али Калиматов, глава Республики Ингушетия, в своем телеграм-канале.

Капитан Хашагульгов совершил свой подвиг 30 июня в районе села Старомайорское, которое находится на территории Донецкой народной республики. Его штурмовая группа выполняла боевое задание. Офицер спас сержанта ценой собственной жизни.

«Такие люди являются достоянием нации, и мы должны чтить их и помнить, воспитывая на таких подвигах подрастающее поколение», — указал Калиматов.

Он добавил, что капитану Хашагульгову указом президента России было присвоено звание Героя России (посмертно). Это наполняет его горечью, но одновременно глава республики чувствует гордость за своего земляка.

Ранее сообщалось, что правоохранители Ингушетии сумели предотвратить серию терактов. Они пресекли деятельность восьми человек, которые планировали произвести нападения на силовиков и совершить подрывы энергетических объектов. Одного злоумышленника они ликвидировали, других задержали.