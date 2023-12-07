«Учат детей совершать расстрелы»: омбудсмен подозревает, что в брянской трагедии замешаны «кураторы из соцсетей»

В стрельбе в брянской школе могли быть задействованы «кураторы» из соцсетей. Такое мнение высказала Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Омбудсмен уточнила, что эта трагедия ее очень тронула, а особенно — тот факт, что все это совершила девочка.

«Искренне соболезную родителям погибших детей и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Очень хочется разобраться не столько в том, как школьница пронесла ружье, как вынесла его из дома и прочее. Это уже детали», — отметила Мишонова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Важно, прежде всего, понять, откуда у нее такая агрессия по отношению к одноклассникам, в которых она стреляла, подчеркнула омбудсмен. Нужно выяснить, что толкнуло ее на эти страшные деяния, добавила собеседница.

«Очень уж это похоже на результат воздействия кураторов из групп в соцсетях, которые учат детей совершать массовые расстрелы, теракты, а потом принуждают их убивать себя. Тут, думаю, важен детальный анализ страничек социальных сетей, переписки девочки, чтобы понять, было ли это влияние извне», — пояснила Мишонова.

Такой анализ, по ее мнению, помог бы предотвратить подобные случаи в будущем.

«Важна, конечно, и профилактика. Я уверена, что ребенок, находящийся в таком эмоциональном состоянии, должен был как-то выдать себя, подать сигнал окружающим, что у него что-то есть на душе нехорошее — друзьям, значимым взрослым, кому-то еще. Нам важно научиться считывать эти сигналы и, главное, выработать некий алгоритм помощи таким детям. А пока дождемся выводов следствия», — подытожила собеседница.

Ранее жители Брянска рассказали о состоянии металлодетектора в школе, где произошло ЧП.