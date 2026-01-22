Ученик напал с ножом на уборщицу в лицее Нижнекамска
Mash: в школе Нижнекамска 13-летний ученик напал с ножом на уборщицу
Фото: [Кареты Скорой Медицинской помощи на дорогах Москвы/Медиасток.рф]
В Нижнекамске (Республика Татарстан) 13-летний подросток при входе в лицей № 37 напал с ножом на уборщицу, сообщил телеграм-канал Mash.
По предварительным данным, перед нападением школьник вел себя неадекватно и разбрасывал в коридорах учебного заведения петарды. Испуганные ученики и педагоги, услышав хлопки, оперативно спрятались в кабинетах, следуя инструкциям безопасности.
На место происшествия прибыли наряды полиции и скорая медицинская помощь. Учебное учреждение оцеплено, подросток задержан. Мотивы его поступка выясняются.
Ранее сообщалось, что в Туве задержали студента техникума, напавшего с ножом на ученика 11-го класса на новогоднем празднике. Известно, что молодой человек тайно пронес холодное оружие в учебное заведение.