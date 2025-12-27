В Туве задержан студент, напавший с ножом на школьника во время новогоднего праздника

В Республике Тыва произошло жестокое преступление, омрачившее новогодние праздники. Как сообщают в Telegram-каналах, правоохранительные органы задержали 17-летнего студента техникума, который во время школьной новогодней елки смертельно ранил ножом ученика 11 класса.

Инцидент произошел в селе Кызыл-Мажалык. По предварительной информации, нападавшим оказался Эркин Сарыглар, студент первого курса Ак-Довуракского горного техникума, ранее учившийся в этой же школе. Молодой человек тайно пронес на территорию образовательного учреждения нож.

В разгар праздничного мероприятия он вызвал на улицу 11-классника по имени Айран Хертек, с которым у него был давний конфликт. На улице между подростками вспыхнула ссора, в ходе которой Сарыглар нанес потерпевшему несколько ударов ножом, оказавшихся смертельными.

После совершения преступления подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками полиции. По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело. Мотивы нападения, а также все детали конфликта между подростками в настоящее время устанавливаются. Трагедия вновь поднимает острые вопросы о безопасности в образовательных учреждениях и профилактике подростковой агрессии.

