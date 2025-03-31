Ученики школы № 17 в Березниках пострадали от распыления перцовки
ТАСС: в Пермском крае 13 детей пострадали от перцового газа в школе
Фото: [Медиасток.рф]
В школе № 17 города Березники, расположенного в Пермском крае, произошел инцидент с использованием перцового газа. Пострадали 13 несовершеннолетних, сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС.
Представитель силовых структур уточнил, что в учебном заведении был распылен газ из перцового баллончика, из-за чего детям потребовалось обратиться за медицинской помощью.
В связи с произошедшим учебный процесс был приостановлен, и свыше 400 учеников были отправлены домой. В настоящее время правоохранительные органы занимаются установлением личности, ответственной за распыление газа.
Ранее сообщалось, что суд назначил подростку штраф 30 тыс. руб. за лжесообщение о минировании.