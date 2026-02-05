Ученые подтвердили: чеснок против холестерина. В чем секрет его долгосрочной пользы?

Китайские ученые из Шанхайского университета Цзяотун обобщили данные 22 научных работ и подтвердили, что регулярное употребление чеснока положительно влияет на здоровье сердца и сосудов.

Исследование показало, что активные соединения чеснока способствуют снижению уровня «плохого» холестерина (ЛПНП) и общего холестерина. Механизм действия заключается в том, что они замедляют синтез холестерина в печени и повышают устойчивость ЛПНП к окислению, что напрямую снижает риск образования атеросклеротических бляшек.

Специалисты заключают, что включение чеснока в повседневный рацион может служить эффективной мерой профилактики атеросклероза и гипертонии, а также способствовать снижению вероятности инфарктов и инсультов. При этом ключевое условие — регулярное и длительное употребление.

Ученые подчеркивают, что чеснок не является заменой назначенному лечению. Перед тем как значительно увеличить его потребление, особенно людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта или принимающим препараты для разжижения крови, необходимо проконсультироваться с врачом.

