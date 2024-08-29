Ученые зафиксировали землетрясение на территории Афганистана

На территории Афганистана произошло землетрясение мощностью в 5,4 балла. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки были отмечены в 8.56 по московскому времени. Они произошли на удалении в 194 км от крупнейшего в том районе города Кундуз, который насчитывает 161 тыс. человек населения. Эпицентр толчков находится на глубине в 125 км.

Никакой информации о разрушениях в этом районе либо о человеческих жертвах пока не поступало.

Ранее сообщалось о землетрясении в районе острова Крит в Средиземном море. Его магнитуда составила 5,2 балла, что не привело к появлению пострадавших либо серьезному ущербу. Точки привели к падению на пол предметов в жилых домах.