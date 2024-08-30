Ученые зафиксировали землетрясение у берегов Камчатки

У побережья полуострова Камчатка произошло землетрясение. Его зафиксировал Камчатский филиал геофизической службы Российской академии наук, слова его представителей привело РИА Новости.

Толки были отмечены сегодня, 30 августа, около половины восьмого утра по московскому времени. Оно произошло в акватории Тихого океана. Его магнитуда составляла 6,1 балла.

«В Петропавловске-Камчатском, Елизове, Вилючинске и ряде населенных пунктов Елизовского района толчок ощущался силой до пяти баллов», — указали ученые.

Они добавили, что очаг землетрясения находился на глубине 27 км, оно случилось в 123 км от Петропавловска-Камчатского. В городе во время толчков звенела посуда в шкафах и раскачивались люстры. Жертв и разрушений не отмечено.

Ранее ученые зафиксировали землетрясение в Афганистане. Толчки случились в 200 км от города Кундуз, они имели мощность в 5,4 балла.