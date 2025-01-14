Ученый Шебалин назвал число ежегодных землетрясений в Крыму

По словам руководителя Института прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петра Шебалина, на Крымском полуострове ежегодно происходит примерно десяток землетрясений. Об этом сообщает «Крым 24».

Он добавил, что ничего сверхъестественного в этом нет, тем более никакой опасности для жителей Крыма это не представляет. Так, в целом его могли ощущать только на Керченском полуострове.

По мнению ученого, землетрясения баллом 4,2-4,3, произошедшее в Крыму 12 января, случаются довольно регулярно вблизи полуострова, особенно в море. В целом Крым относится к сейсмически опасной зоне.

Ранее эксперт Миненко назвала наиболее безопасные места в доме при землетрясении.