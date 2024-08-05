На кладбище в Подмосковье во время захоронения урны с прахом ученого-изобретателя скончался его 59-летний сын — работник Центрального НИИ автоматики и гидравлики, сообщает «Московский комсомолец» .

Все произошло в минувшую субботу. Сын усопшего сидел на лавочке рядом с племянницей, в момент, когда женщина наклонилась к могиле, чтобы положить цветы, мужчине внезапно стало плохо, он потерял сознание.

На место оперативно приехала бригада скорой помощи. Врачи констатировали смерть. По предварительным данным, у мужчины оторвался тромб.

Ранее сообщалось, что под Истрой нашли тела ученого-химика и его супруги.