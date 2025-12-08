Учитель физкультуры стал фигурантом двух уголовных дел после массовых жалоб школьниц на домогательства

В Воронеже возбуждены два уголовных дела против 29-летнего учителя физкультуры после массовых жалоб учениц 7–9 классов на систематические домогательства и развратные действия.

Школу в Воронеже потряс громкий скандал. Ученицы 7–9 классов массово заявили о неприемлемом поведении молодого преподавателя физкультуры Владислава Витальевича. По их словам, учитель позволял себе пошлые шутки, рассказывал на уроках об интимных позах, а во время выполнения упражнения «березка» специально разглядывал девочек. Некоторые школьницы утверждают, что он даже вел фотосъемку.

Жалобы описывают систему домогательств: учитель щипал и трогал учениц прямо на занятиях, не стесняясь присутствия коллег, а для «личных разговоров» регулярно уводил их в подсобку спортзала. На основании этих показаний следствие возбудило уголовные дела по статьям о развратных действиях и половой связи с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Правоохранительные органы сейчас активно ищут других возможных пострадавших, чтобы установить полную картину произошедшего и все эпизоды противоправной деятельности педагога.

