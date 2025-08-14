Учителя устроили массовую драку среди школьников и попали на видео

В Саратовской области разгорелся скандал: преподаватели физкультуры из двух сельских школ организовали массовую драку между учениками. Об этом инциденте сообщил телеграм-канал «Mash на спорте».

Согласно данным источника, в потасовке участвовали школьники из сел Сергиевка и Третья Александровка. Помимо учителей, к организации мероприятия причастен саратовский депутат Степан Степанян.

Съемка поединка школьников попала в Сеть. На кадрах видно, что все участники были в перчатках, однако одна из команд не имела защитных шлемов. Остается неизвестным, было ли известно о готовящейся драке чиновникам из регионального Министерства образования. Официальные комментарии от представителей власти пока не поступали.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке учитель пригласил всех желающих на свадьбу четвероклассника.