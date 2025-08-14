Отец четвероклассника пригласил детей на свадьбу сына во Владивостоке

Жители Владивостока были крайне обеспокоены из-за приглашения на свадебное торжество, адресованного ученикам четвертого класса. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Северный человек Владивосток».

В сообщении канала был опубликован скриншот переписки учителя с учениками 4 «Б» класса одной из школ Хабаровска. Учитель предложил всем заинтересованным посетить свадебную церемонию одного из учеников. Было подчеркнуто, что церемония пройдет в соответствии с «их традициями», при этом не было уточнено, чьи именно традиции подразумеваются.

«Родители [других учеников], естественно, были шокированы», — подчеркнул автор публикации.

Позднее выяснилось, что отец мальчика пояснил, что речь идет об обряде обрезания. Однако, по мнению канала, даже это является чрезмерным, и поднимается вопрос о пределах допустимой толерантности.

