Учительницу школы в Ташкенте, которая избила русскоговорящего ученика, задержали на неделю
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Инцидент произошел в школе №188, где педагог атаковала ученика из-за его замечания о том, что урок русского языка проводится на узбекском. Позднее женщина устроила скандал и напала уже на заместителя директора. Полиция вмешалась, но учительница пыталась сопротивляться. В результате ее арестовали на семь суток и назначили штраф, сообщил Mash.
По информации, в отношении женщины проводится предварительная проверка по факту избиения ребенка.
Ранее сообщалось, что Россия потребовала от Узбекистана разъяснения из-за видео с избиением ребенка в школе за русский язык.