Учительницу школы в Ташкенте, которая избила русскоговорящего ученика, задержали на неделю

Инцидент произошел в школе №188, где педагог атаковала ученика из-за его замечания о том, что урок русского языка проводится на узбекском. Позднее женщина устроила скандал и напала уже на заместителя директора. Полиция вмешалась, но учительница пыталась сопротивляться. В результате ее арестовали на семь суток и назначили штраф, сообщил Mash.