Удар беспилотников в Ростовской области привел к возгоранию топливных цистерн

В Каменском районе Ростовской области начался пожар после воздушного налета дронов. Там загорелись емкости, в которых хранилось топливо. Об этом сообщил глава районной администрации Владимир Савин в своем телеграм-канале .

Воздушный удар со стороны Украины по базе №7 в Каменском районе был нанесен прошедшей ночью. В нем приняли участие шесть беспилотников ВСУ.

«В результате атаки повреждения получили емкости с топливом с последующим возгоранием на территории базы №7», - указал он.

К ликвидации этого пожара, а также его последствий, было привлечено около сотни человек. Их усилия поддерживают 33 единицы различной техники. Угрозы населенному пункту при этом нет, Савин попросил всех местных жителей соблюдать спокойствие.

Ранее сообщалось, что в одной из многоэтажек Орла также начался пожар. Он вспыхнул после попадания в здание сразу двух украинских БПЛА. При этом никто не пострадал.