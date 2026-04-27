Удар БПЛА по дому в Екатеринбурге: ряд квартир стали непригодными для жизни

В минувшую субботу Екатеринбург впервые столкнулся с тем, от чего долгое время были защищены другие регионы. Украинский беспилотник долетел до уральской столицы и атаковал многоквартирный дом на улице Хохрякова. После обследования поврежденного здания специальная комиссия сделала неутешительные выводы: из 26 осмотренных квартир 14 признаны непригодными для проживания. Людям запрещено возвращаться в собственные дома — находиться внутри по-прежнему опасно, сообщает tagilcity.ru .

Утро субботы для жителей дома №63 по улице Хохрякова началось с взрыва. Беспилотник атаковал здание, наибольшие разрушения пришлись на верхние этажи — с 27-го по 31-й. Пострадали несколько человек, большинство из них, по данным Минздрава, отравились продуктами горения.

Спустя день, в воскресенье, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов лично встретился с жильцами поврежденного дома. О результатах разговора он рассказал в своем телеграм-канале. Специальная комиссия уже обследовала 26 квартир. Вердикт врачей, строителей и спасателей таков: 14 из них слишком сильно разрушены, чтобы пускать туда людей. Оставаться в этих квартирах небезопасно.

Трое собственников, чьи квартиры пострадали больше всего, попросили временное жилье. Их уже расселили в маневренный фонд. В шести квартирах специалисты успели сменить выбитые взрывной волной двери.

Коммунальные службы отключили свет, воду и газ в поврежденных квартирах. Альпинисты демонтировали куски разрушенного фасада, которые грозили упасть на головы прохожим, и затянули разбитые окна пленкой с внутренней стороны. Управляющая компания обещает сделать это повсеместно в ближайшее время.

Орлов подчеркнул, что все эти работы — лишь временные меры до начала основного ремонта. Специалисты работают с каждым обращением индивидуально.

Ранее сообщалось, что очевидцы рассказали об атаке дрона в Екатеринбурге.