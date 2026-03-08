Удар по «ядерному щиту»: в Иране повредили опасный объект

Ночь на 8 марта на Ближнем Востоке выдалась огненной. Иранский ядерный объект в провинции Исфахан подвергся ракетному обстрелу. Ответственность за атаку, по данным агентства ISNA, несут США и Израиль.

Удары были нанесены в субботу, 7 марта. Повреждения оказались серьезными, однако, по предварительным данным, радиационное заражение местности не зафиксировано. Речь идет о центре, который находится под пристальным вниманием МАГАТЭ и считается одним из ключевых в ядерной программе Тегерана. Позднее иранские официальные лица подтвердили факт атаки, но воздержались от подробностей о масштабе разрушений .

Между тем международная реакция последовала незамедлительно, и она далека от однозначной. Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер заявил, что удары по Ирану нарушают международное право и не соответствуют принципам ООН. Его поддержал глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, призвавший все стороны конфликта вернуться к дипломатии и прекратить военную эскалацию.

Ранее, в начале марта, ударам уже подвергался объект в Натанзе — еще один важный центр иранской ядерной программы. Тогда Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило повреждение входных зданий подземного завода по обогащению топлива, но заверило, что радиоактивных последствий нет . В этот раз под удар попал объект в Исфахане, что расширяет географию атак.

Теперь, когда бомбы упали на Исфахан, мир замер в ожидании ответных шагов Тегерана. Заявления европейских нейтралов и ближневосточных дипломатов звучат как попытка потушить пожар, пока он не перекинулся на весь регион.

