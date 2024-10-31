Удар по мосту в Одесской области назвали предупреждением союзникам Украины

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что ракетный удар по мосту в Одесской области в первую очередь служит предупреждением украинским союзникам. Его точку зрения он высказал в разговоре с журналистами издания «Лента.ру».

Специалист объяснил, что мост через Днестровский лиман является одним из основных путей для западного вооружения на Украину. Для удара по нему были активно использованы беспилотники, которые перегрузили вражескую систему ПВО и даже нанесли переправе повреждения. Только вслед за этим был нанесен ракетный удар.

«Это предупреждение даже не Украине, а Молдавии и Румынии, которые обслуживают все эти портовые направления. Это очень серьезное нарушение логистики для ВСУ», — указал он.

Матвийчук напомнил, что порядка полугода назад по данному мосту уже наносился удар, но тогда он не получил таких повреждений, так как является очень крепким сооружением, построенным еще во времена Советского Союза.

Длина данного моста составляет около 350 м. В ночь на 31 октября по переправе был нанесен удар авиацией военно-космических сил. По цели было выпущено 10 различных ракет, при этом ВСУ сумели перехватить только две из них.