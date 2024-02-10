Удар по нефтебазе в Харькове привел к обширнейшему пожару

На нефтебазе в Харькове прогремел сильный взрыв, после которого начался пожар, который до сих пор не могут потушить. Об этом сообщил телеканал «Общественное Харькова».

По результатам российского воздушного удара в Харькове были слышны несколько очень сильных взрывов, после чего в разных частях города вспыхнули пожары. Один из них произошел на нефтебазе.

«Россияне попали по нефтебазе. Из-за попадания произошел взрыв, емкости были повреждены, из-за чего произошла утечка горюче-смазочных материалов», - указал журналистам Сергей Болвинов, глава Следственного управления полиции Харьковской области.

Есть данные, что харьковские власти эвакуировали мирное население из прилегающих к этому месту домов из-за вспыхнувшего топлива. Часть резервуаров до сих пор заполнена горючими жидкостями, поэтому шанс на расширение зоны огня сохраняется. Это может привести к дальнейшей эвакуации мирных жителей.

Полторы недели назад российская армия подобным образом уничтожила еще одну нефтебазу в Харьковской области. Она находилась в городе Змиев. По свидетельству очевидцев, в ее районе случился сильнейший пожар.