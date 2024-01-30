ВС РФ разбомбили в Змиеве Харьковской области нефтебазу, пламя до небес

В Змиеве Харьковской области уничтожена нефтебаза, что использовалась для нужд ВСУ, сообщают российские военкоры в соцсетях.

Кадры пожара публикуют местные ресурсы и очевидцы. Согласно полученным данным, пламя поднимается до неба. Происходящее в городе подтвердила и первый заммэра Змиева Татьяна Тимофеева.

«Серия взрывов прозвучала в Змиевском районе Харьковской области», — написала она в своем аккаунте в соцсетях.

В российском Минобороны произошедшее пока никак не комментировали.

Ранее стало известно, что ВСУ, после непрекращающихся российских ракетных ударов, готовятся к сдаче Харькова. В Киев из города потянулись косяки элитных авто