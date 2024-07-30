Удар ЦАХАЛ по Бейруту: СМИ сообщают о смерти Хаджи Мохсана

Вечером вторника, 30 июля, Израиль нанес удар по Бейруту. Если быть точнее, как сообщают СМИ, ракеты упали в госпиталь Бахман.

По предварительной информации, ответственность за произошедшее взял на себя ЦАХАЛ. Удар пришелся по госпиталю Бахман, который расположен буквально в ста метрах от штаба «Хезболлах» и находится в южном пригороде Бейрута.

В ЦАХАЛ, тем временем, отметили, что целью удара был конкретный человек – это оказался командир, который, по мнению израильской стороны, несет ответственность за убийство израильских граждан в Мадждал-Шамсе. Некоторые СМИ уточняют, что в результате попадания ракет умер высокопоставленный участник «Хезболлы» Хаджи Мохсан. Ранее БПЛА шиитской милиции также атаковали позиции Израиля, следует из официального заявления.