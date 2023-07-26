«Ударил рукояткой пистолета»: полицейские задержали в Мытищах зачинщика дорожного конфликта

Сотрудники уголовного розыска в Мытищах задержали 37-летнего мужчину по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В полицию обратился 45-летний житель города Москвы о том, что на проезжей части в районе поселка Птицефабрики между ним и неизвестным гражданином произошел дорожный конфликт, в результате которого ему рукояткой пистолета были нанесены телесные повреждения. Отмечается, что после конфликта заявитель был госпитализирован в Мытищинскую городскую клиническую больницу.

Сотрудники полиции смогли оперативно установить и в течение двух часов задержать подозреваемого на Дмитровском шоссе. При личном досмотре у него изъяли зарегистрированный в установленном порядке травматический пистолет, используемый при нанесении травм.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ.

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