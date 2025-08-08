Уфимка обратилась в больницу из-за потери зрения от чачи
«93.RU»: женщина из Уфы ослепла после чачи на сочинском курорте
Фото: [unsplash.com]
В Краснодарском крае на курорте с жительницей Уфы произошел несчастный случай: после распития чачи она потеряла зрение. Об этом информировал телеграм-канал «93.RU».
Женщина, внезапно ослепшая, обратилась к врачам. В настоящее время она госпитализирована и находится в тяжелом состоянии. Как сообщает портал, врачи провели обследование и установили, что накануне пациентка употребляла чачу, привезенную из Сочи.
Ранее сообщалось, что в Челябинске проверят медиков, помогавших отравившимся чачей.