В Челябинске проверят медиков, помогавших отравившимся чачей

В связи с инцидентом, когда женщины в Челябинской области отравились чачей, приобретенной на сочинском рынке, организована проверка работы бригад скорой помощи, выезжавших на место происшествия. Информацию об этом предоставили в пресс-службе областного Минздрава, как сообщило издание URA.RU.

Представители пресс-службы заявили, что ведомство запросило все необходимые медицинские документы, включая данные, зафиксированные фельдшерами, оказывавшими помощь пострадавшим.

В данный момент осуществляется тщательный анализ действий медицинского персонала на предмет соответствия существующим стандартам и протоколам. Кроме того, назначена токсикологическая экспертиза для установления точной причины отравления.

Напомним, что две сестры из Челябинской области умерли после употребления чачи, привезенной с рынка города Сочи. Одна из сестер, вернувшись с юга, поделилась напитком с другой.

После употребления обе почувствовали себя плохо и вызвали скорую помощь. Однако, в одном случае симптомы были ошибочно интерпретированы как признаки панической атаки, а в другом — как скачок артериального давления.

