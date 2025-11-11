Уфимский суд приговорил мужчину к 4 годам условно за рассылку детского порно

Житель столицы Башкирии осужден на четыре года условно за распространение материалов с детской порнографией. Приговор вынесен после того, как мужчина отправил шокирующий контент незнакомому пользователю в интернете.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Batash, инцидент произошел во время онлайн-общения. Уфимец, пытаясь наладить контакт со своим тезкой, избрал абсолютно неадекватную тактику. Вместо обычной беседы он начал массово забрасывать собеседника порнографическими материалами, среди которых оказался контент с участием несовершеннолетних.

Получатель подобных сообщений, руководствуясь гражданской ответственностью, не оставил это без внимания и заявил в правоохранительные органы. В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину, что также было учтено судом.

Назначенное наказание в виде четырех лет лишения свободы условно было смягчено благодаря наличию у осужденного смягчающих обстоятельств. Суд принял во внимание его инвалидность, а также тот факт, что он содержит малолетнего ребенка.

