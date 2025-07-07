УФСБ предупредило о фейковом патриотическом проекте в соцсетях

Новосибирское управление ФСБ России заявило о раскрытии факта распространения в соцсетях ложной информации о псевдопатриотической акции, в рамках которой граждан подталкивают к государственной измене, а именно, к отправке фотоснимков стратегически важных объектов области, сообщается в пресс-релизе ведомства.

По данным УФСБ, в мессенджере Telegram и других социальных сетей распространяются обращения к жителям региона с призывами участвовать в вымышленных конкурсах с обещанием денежных призов.

Участникам этой схемы предлагается за денежное вознаграждение отправлять фотографии различных объектов, таких как мосты, железнодорожные пути, транспортные узлы и промышленные предприятия.

Истинная цель организаторов этой акции — сбор данных об инфраструктуре области и побуждение местных жителей к передаче сведений иностранным лицам, что может нанести вред безопасности Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в трех регионах России задержали помогавших Киеву россиян.