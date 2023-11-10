Уголовное дело о халатности возбудили после обрушения моста в Подмосковье

Уголовное дело о халатности было возбуждено в Подмосковье после того, как в Подольском городском округе обрушился мост. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на ГСУ СКР по региону.

В ведомстве напомнили, что инцидент произошел сегодня недалеко от населенного пункта Кутьино. На участке дороги обрушилась мостовая конструкция, в результате чего получила травмы женщина. Ее госпитализировали.

«Незамедлительно на место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области», – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что движение на участке автодороги «Кутьино – Дубровицы» временно закрыто. Шестьдесят пятый автобусный маршрут был изменен. В муниципальной администрации представили альтернативную схему объезда участка.