Уголовное дело о теракте завели на подростков, которые подожгли лес в Забайкалье

Двое несовершеннолетних в Забайкалье подожгли сухую траву и хвою, что привело к крупному лесному пожару. За это их обвиняют в совершении террористического акта, об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от Следственного комитета. Двое подростков получили в Сети задание от неизвестного совершить поджог в лесном массиве. За это им пообещали 80 тыс. руб. В итоге юноши согласились и устроили пожар рядом с поселком Атамановка неподалеку от Читы. На протяжении 20–25 июля они совершили четыре поджога лесных участков.

«Действия подростков привели к крупному лесному пожару, ущерб от которого, по предварительным данным, оценивается в размере более 300 млн рублей», — указали журналистам.

Свои действия несовершеннолетние засняли на видео и отправили куратору, но денег так и не получили. Злоумышленников вычислили правоохранители и взяли под стражу. В их отношении возбуждено уголовное дело, им вменяют совершение теракта. Теперь подросткам грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сразу пять человек получили сроки за попытку устроить теракт в Балашихе. Они планировали поджечь военную технику на территории воинской части, куда хотели попасть, сделав подкоп. Самый юный участник группы получил 4 года колонии, другим дали по 16-19 лет лишения свободы.