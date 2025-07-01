Уголовное дело певицы Максаковой поступило в московский суд

Пресненскому суду предстоит заочно рассмотреть дело певицы Марии Максаковой*, все документы для этого уже получены судом. Об этом сообщило РИА Новости.

Максакову обвиняют в призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Она совершала такие действия с использованием интернета, а также СМИ. Уже вынесено решение о ее заочном аресте. Теперь же дело солистки заочно рассмотрит Пресненский районный суд города Москвы.

«Дело в отношении Максаковой-Игенбергс М. П. поступило в суд», — указали журналистам.

Певице грозит крупный штраф либо лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Ранее сообщалось, что уехавшая из России певица Алла Пугачева передумала продавать свой особняк в Московской области. Она решила сдавать поместье. Изначально планировалось продать дом за 225 млн руб. со значительной 60-процентной скидкой. При этом многие потенциальные покупатели жаловались на «бабкин ремонт», несоответствующий заявленной стоимости. Теперь притронуться к величию семьи Примадонны можно за 700 тыс. руб. в месяц с залогом на ту же сумму.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.