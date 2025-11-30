Суд освободил из-под стражи бывшую замглавы ФГБУ по вопросам шахт при Минэнерго

Бывшая заместитель руководителя Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) при Минэнерго России Наталья Конева была освобождена из-под стражи. По решению Первого апелляционного суда общей юрисдикции, рассмотревшего ходатайство в конце ноября, мера пресечения для нее была изменена на домашний арест. Об этом сообщил адвокат фигурантки Андрей Сухоруков, передает «Коммерсантъ».

Примечательно, что на смягчении меры пресечения настаивали не только защитники обвиняемой, но и представители следствия. Несмотря на то что Конева пошла на сотрудничество со следствием еще в августе, Никулинский районный суд Москвы тогда отказал в ее освобождении под какие-либо ограничительные меры.

«На этот раз суд услышал наши доводы о тяжелом состоянии здоровья Натальи Ивановны и постановил отпустить ее домой», — прокомментировал решение адвокат Сухоруков.

Уголовное дело, в котором проходит Конева, связано с масштабным хищением бюджетных средств. По данным следствия, ГУРШ получил сотни миллионов рублей, в том числе на ликвидацию убыточного Кизеловского угольного бассейна в Пермском крае, однако часть работ была выполнена лишь фиктивно, «на бумаге».

Изначально экс-чиновнице инкриминировали мошенничество в особо крупном размере, а впоследствии добавили обвинение в участии в деятельности организованного преступного сообщества. Трое других фигурантов по этому делу уже осуждены и получили как реальные, так и условные сроки лишения свободы.

Ранее сообщалось, что экс-вице-премьера Пермского края, похитившую 68 млн, перевели под домашний арест.