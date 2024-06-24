Уголовное дело возбудили после гибели двоих человек при пожаре во Фрязино

Уголовное дело завели в Подмосковье после гибели двоих человек в результате пожара во Фрязино. Об этом рассказали в ГСУ СКР по региону. Возгорание произошло в понедельник в здании НИИ «Платан».

На месте происшествия работают следователи. Пожарные продолжают ликвидацию возгорания. Устанавливается очаг и причины случившегося.

Согласно последней информации, пламя распространилось на площади около четырех с половиной тысяч квадратных метров. На место вылетел уже второй вертолет Ка-32 «Московского авиационного центра».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что один человек был госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое. Пациент находится в реанимационном отделении, его подключили к аппарату ИВЛ.