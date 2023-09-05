Уголовное дело возбудили после нападения мужчины на двух бездомных собак в подмосковном Щелково

В Подмосковье по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.

Инцидент произошел в городском округе Щелково. Неизвестный мужчина нанес двум бездомным собакам по кличкам Бетховен и Каштанка несколько ударов в область шеи и туловища. В результате один пес погиб, второй получил проникающее ранее в области холки и лопатки.

Уточняется, что оба бездомных пса были чипированы — привиты и стерилизованы. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность злоумышленника. Ход и результаты расследования дела контролирует городская прокуратура.

Фото: [ пресс-служба прокуратуры МО ]

Ранее сообщалось, что житель Ступино жестоко избил сторожевую собаку.