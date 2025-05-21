Уголовное дело возбудили после травмы мальчика на игровой площадке в Петербурге
В Петербурге мальчик упал с детской горки и разорвал почку: возбуждено дело
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В районе Валдайской улицы в поселке Шушары девятилетний ребенок получил серьезный разрыв левой почки, упав с двухметровой высоты на игровой площадке. Об этом сообщил телеграм-канал Mash на Мойке.
Прокуратура Пушкинского района проводит проверку обстоятельств инцидента. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее сообщалось, что специалисты НИКИ детства помогли девочке-подростку с серьезным заболеванием щитовидной железы. Специалисты назначили пациентке курс лечения антитиреоидными препаратами. В результате удалось подавить выработку тиреоидных гормонов и неприятные симптомы сразу исчезли.